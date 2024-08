Italia da record nel tennis | la Finale di Lorenzo Sonego a Winston-Salem ha un valore speciale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 24 agosto 2024) Un periodo decisamente felice per ilno. I riscontri alle Olimpiadi di Parigi, pur con la defezione di Jannik Sinner, erano stati significativi e specialmente nel massimo circuito internazionale maschile c’è una grande profondità . Sinner, ovviamente, è la Stella Polare con il suo essere n.1 del mondo e i propri cinque titoli stagionali in altrettante Finali disputate. A questo proposito si può parlare die lo si deve a. Il piemontese, grazie all’atto conclusivo raggiunto a, ha garantito al Bel Paese un qualcosa che non era mai accaduto. Parliamo, infatti, del sesto rappresentante italico in unanel massimo circuito in una stagione, una cosa che non era mai accaduto e quindi primato.