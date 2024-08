Formazioni ufficiali Manchester City-Ipswich | Premier League 2024 2025

Leggi tutta la notizia su sportface

Ledi, partita valida per la seconda giornata della. Dopo la bella vittoria al debutto contro il Chelsea a Stamford Bridge per 0-2 con le reti di Haaland e Kovacic, i Citizens di Pep Guardiola fanno il loro debutto in campionato in casa. Ospite la formazione di McKenna che, dopo il Liverpool, contro cui ha perso per 0-2 subendo due reti in pochi minuti nel secondo tempo, affrontano unā€™altra super big del campionato, per un avvio di stagione tuttā€™altro che facile.Ā Di seguito le scelte dei due allenatori.: Ederson, Lewis, Akanji, Dias, Gvardiol, Kovacic, De Bruyne, Bernardo Silva, Savinho, Doku, Haaland.: Muric, Tuanzebe, Woolfenden, Greaves, Davis, Morsy, Luongo, Johnson, Smozdics, Hutchinson, Delap.