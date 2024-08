Si trova in Italia ma non è in libertà vigilata | Meloni sparita? La nota che zittisce la sinistra

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 23 agosto 2024) La presidente del Consiglio Giorgia"è ine ovviamente sempre reperibile per i propri compiti o eventuali necessità di carattere istituzionale": il capo ufficio stampa di Palazzo Chigi, Fabrizio Alfano, mette a tacere le voci sulla "sparizione" della premier messe in giro da Repubblica, che aveva parlato addirittura di "depistaggi" dopo che laha lasciato la masseria pugliese in cui ha trascorso qualche giorno di vacanza. "Ma questo - ha continuato Alfano - non significa che debba comunicare pubblicamente in dettaglio i propri spostamenti, quasi sisse in regime dio fosse un concorrente del Grande fratello".