L’ottimismo americano su un cessate il fuoco sul quale domina il pessimismo di Israele e di Hamas

(Di venerdì 23 agosto 2024) I diplomatici americani hanno si dicono ottimisti su un possibile accordo diilnella guerra a Gaza. Eppure siasia, esprimono, sostenendo che si tratta di una svolta non imminente. I combattimenti, ripresi in maniera intensa in diverse parti del territorio palestinese sembrerebbero confermare proprio un calo di fiducia nella missione. Vero è che Washington ha fatto pressione su entrambi spingendo per una proposta di dialogo suggerita durante i colloqui di Ferragosto in Qatar, con il segretario di Stato, Antony Blinken, per l’ennesima volta in visita nella regione da quando è scoppiato il conflitto. L’ultimo round di negoziati, a cuinon partecipa direttamente, avrebbe dovuto riprendere al Cairo ieri, ma pare posticipato.