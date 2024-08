Il botto come un’esplosione Carlo e Giorgia morti in un incidente a 18 e 19 anni | la scoperta sui caschi

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 23 agosto 2024) Raggiungevano gli amici a una festa i due giovaninel tragico schianto di ieri sera, 22 agosto, a Fossacesia. Si chiamavanoRizzi, 18, eApollonio, 19, entrambi di Lanciano. Stavano percorrendo in sella a una moto Honda xl 750 via Scorciosa Vecchia, strada parallela alla provinciale 524 che collega Lanciano a Fossacesia. Alle 21, per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine intervenute sul posto, il ragazzo, alla guida della due ruote, avrebbe perso il controllo andando fuori strada finendo la corsa contro alcuni ulivi e un palo di cemento della pubblica illuminazione. All'arrivo dei soccorritori del 118, per i due ragazzi non c'è stato nulla da fare.