Quello che tu non vedi | la spiegazione del finale del film

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di giovedì 22 agosto 2024)che tu non: ladeldelLa letteratura per giovani si è affermata negli ultimi anni come un’inesauribile miniera d’oro per il cinema. La settima arte ha infatti potuto attingere a piene mani in un ampio bacino di racconti pensati per i ragazzi, nei quali si affrontano tematiche, dinamiche e tabù propri di quell’età.di questo genere come After e Fabbricante di Lacrime si sono affermati come grandi successi. Anche se meno noto, anche ildel 2020che tu non, diretto da Thor Freudenthal, può essere annoverato in questa categoria. Ilè tratto dall’omonimo romanzo di Julia Walton, che Freudenthal ha letto e apprezzato, ritenendo che un adattamento cinematografico avrebbe dato “l’opportunità di rappresentare in modo molto diverso la malattia mentale della schizofrenia”.