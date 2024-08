Monza terremoto estivo in giunta Il sindaco Paolo Pilotto caccia l’assessore Giada Turato

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 22 agosto 2024), 22 agosto 2024 – Troppi fronti aperti. Con la minoranza. All’interno della stessa. Ma, soprattutto, con i cittadini. Ilha firmato oggi, giovedì 22 agosto, il decreto che revoca la nomina dell'assessore all'Ambiente, Mobilità ed Energia. Il decreto - con effetto immediato - lascia in capo alle deleghe cedute, in attesa di trovare un rimpiazzo alla ormai ex esponente di(ma le scelte potrebbero anche essere altre dato che nella nota si parla, più genericamente, di riconfigurare nuovi incarichi all’interno dellacomunale). Le motivazioniha – almeno – voluto rendere l’onore delle armi a, nel comunicato con cui annuncia il suo “licenziamento”.