FOTO Mister Italia 2024 in lizza anche due ragazzi napoletani

(Di giovedì 22 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiCi sonoduetra i pretendenti al titolo di “”. Francesco De Simone e Mauro Terminiello sono infatti tra i 90 prefinalisti nazionali del concorso considerato la vera e propria versione maschile di “Miss”. Francesco De Simone ha 31 anni e viene da Massa Lubrense (NA). Alto 1.90, lavora come operaio nell’azienda di famiglia, e coltiva gli hobby della moda, dello sport e dei balli di coppia, in particolare caraibici e latino-americani. Mauro Terminiello di anni ne ha 25 ed è originario di Nerano (NA). Alto 1.90, laureato in ingegneria navale, sta frequentando la magistrale nella città capoluogo dove coltivala passione per la palestra. I duesaranno impegnati mercoledì 28 agosto a Giulianova (TE) dove, in piazza del Mare alle ore 21.