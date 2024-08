Cittadinanza Lega rilancia parole Berlusconi contro Ius Scholae

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 22 agosto 2024) Roma, 22 ago. (askanews) – “Ascoltate le– inequivocabili – del grande Silvio. Ius Soli e Ius? No, grazie”: con questo testo di accompagnamento lasui suoi canali social una intervista di qualche anno fa di Silviosul tema della normativa per la concessione della. Più volte in questi giorni esponenti di Forza Italia hanno rivendicato la coerenza della proposta del segretario degli azzurri, Antonio Tajani, con le idee del fondatore del partito. “Non bastano questi dati di frequentazione di un ciclo scolastico, di sapere l’italiano: occorre che questo ragazzo sia sottoposto a un esame”, dicenella clip tratta da una puntata di Che tempo che fa con Fabio Fazio.