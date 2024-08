Buskers notti di emozioni L’anno della rivoluzione organizzatori e artisti | | Un evento unico al mondo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 22 agosto 2024) Éper il FerraraFestival, il primo festival didi strada al. Dopo 37 anni l’si presenta sotto una luce nuova, mantenendo, però, la sua indiscussa autenticità. "Ho ancora i brividiprima volta quando si avvicina l’inizio dei– ammette Stefano Bottoni, il fondatore del festival –. Eppure ogni anno è un’esperienza nuova, è questo che mi dà la carica. Devo comportarmi come un regista, che cambia sceneggiatura e cast per ogni film; è difficile stupire ancora dopo 37 anni". L’atmosfera che si respira nella sede centrale del festival è unica: gliridono e scherzano tra di loro, parlano delle loro performance e si presentano ai nuovi arrivati. C’è chi ha portato tutta la famiglia per partecipare all’e chi ha scelto di affrontare da solo ore di volo per essere qua.