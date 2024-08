Anziano morso da ragno violino finisce in ospedale a Carpi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 22 agosto 2024) Non sempre gli incontri con ilfiniscono malissimo come nel caso di un 23enne morto a mese di distanza. Anche se un settantenne di, in provincia di Modena, ha rischiato di riportare gravi conseguenze dopo essere stato. L’episodio, ricostruito dall’emittente televisiva Trc, è avvenuto nei giorni scorsi: l’uomo si è presentato al pronto soccorso dell’dipoiché quella che sembrava una puntura di zanzara sulla gamba ha iniziato invece a gonfiarsi e a diventare scura. L’gli ha quindi somministrato un primo antibiotico. Successivamente però l’arto è diventato nero e un secondo accesso al pronto soccorso, nei giorni seguenti al primo, ha portato all’immediata somministrazione di un antibiotico specifico e al ricovero all’di Baggiovara, da dove, dopo alcuni giorni di ricovero, il settantenne è stato dimesso.