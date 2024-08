Arianna Meloni? Chiamiamo Giorgia in Senato Renzi fuori controllo | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 21 agosto 2024) "Penso da cittadino e da parlamentare che se c'è un complotto, come la presidente del Consiglio ha lasciato immaginare con una dichiarazione, io sono qui per chiedere alla presidente del Consiglio di agire, a me sembra una incredibile baggianata". Ospite di In Onda su La7, Matteo, leader di Italia Viva, attacca direttamentesulla possibile inchiesta ai danni della sorella della premier,, capo della segreteria politica di Fratelli d'Italia. "Noi domani mattina scriveremo a La Russa - annuncia quindidavanti a MAprile e Luca Telese - chiedendo che si convochi illa settimana prossima, se la presidente del Consiglio dice che c'è un complotto si chiamino iri in Aula e ci dica in cosa consiste questo complotto".