Volontari per la guardia medica Ma apre solo il presidio di Aulla

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 20 agosto 2024) La notizia del turno scoperto diin Lunigiana tra sabato e domenica, confermata venerdì dal direttore SDS Marco Formato, alla fine ha avuto una benevola smentita. La disponibilità di alcuni medici ha garantito, infatti, la copertura del turno festivo in uno dei cinque presidi di continuità assistenziale (ex) ad. "Una solaper tutta la Lunigiana non è molto ma è meglio di niente e mi sento di ringraziare i medici che hanno assicurato almeno unattivo sul territorio" dichiara il sindaco di Zeri, Cristian Petacchi, che per primo aveva segnalato la criticità in vista del fine settimana. "Resta il fatto che - prosegue il primo cittadino - non è certamente una cifra accettabile avere una solain pieno agosto per un territorio esteso e con percorrenze difficili come la Lunigiana".