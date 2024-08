Sinner la Wada potrebbe fare ricorso | Stiamo valutando

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 20 agosto 2024) Jannikera probabilmente già tranquillo, nonostante il caso della positività al clostebol risalga ormai a qualche mese fa. Altrimenti non avrebbe giocato tutti i tornei che ha disputato da quando è stato informato dell’esito dei controlli del 10 e del 18 marzo, il primo a Indian Wells, il secondo fuori dalle gare: dopo quel torneo, Jannik ha fatto appello contro la sospensione ottenendo il permesso di tornare subito in campo in attesa del giudizio. Lo ha fatto a Miami a fine marzo, a Montecarlo e Madrid in aprile, per fermarsi in Spagna a causa dell’infortunio all’anca, saltando Roma. Poi è rientrato al Roland Garros in giugno, ha giocato ad Halle e in luglio a Wimbledon, quindi ha annunciato di dover saltare le Olimpiadi a causa di una tonsillite ed è rientrato l’11 agosto a Montreal e poi a Cincinnati, torneo appena vinto in finale contro Tiafoe.