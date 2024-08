Serie A 2024 2025 giudice sportivo prima giornata | un turno di squalifica a Pongracic

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 20 agosto 2024) IlGerardo Mastrandrea ha reso noti i provvedimenti disciplinari dopo ladi. Il primo espulso e quindito per il secondoè Marindella Fiorentina, punito con una. Multa di 2.000 euro per il difensore viola, per la reazione scomposta al rientro negli spogliatoi, dopo il provvedimento di espulsione; infrazione quest’ultima rilevata da un collaboratore della Procura federale. Tra le società, ammende a Lecce (7.000 euro), Fiorentina (4.000 euro), Torino (3.000 euro), Genoa, Napoli, Venezia (2.000 euro), Parma (1.500 euro).: undiSportFace.