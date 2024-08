Quello nella bara non è mio marito | choc al cimitero italiano arrivano i carabinieri

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di martedì 20 agosto 2024)in un, dove una donna sosteneva a gran voce che l’uomo che stavano seppellendo non era so. È stato necessario l’intervento deiper riportare la calma in quel luogo di riposo. Leggi anche: Lockdown per il vaiolo delle scimmie, sale la preoccupazione tra gli italiani Leggi anche:in Italia, bambina di quattro anni cade dal terzo piano e muoreal, i dubbi della donna Caos durante la sepoltura di un uomo aldi Ortona (Chieti) dove sono dovuti intervenite ia riportare la calma. Secondo quanto si è appreso, infatti, mentre si stava tenendo l’ultimo saluto ad un uomo, un nigeriano 39enne morto in ospedale, la moglie del defunto avrebbe iniziato a dubitare checi fosse il corpo del. Una ipotesi avallata da parenti amici presenti.