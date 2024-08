Pacific Rim | la serie prequel inizia lo sviluppo presso Legendary

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di martedì 20 agosto 2024) È ufficiale. Il mondo diRim è pronto a tornare. Sono passati anni dall’ultima volta che ladi mecha in live-action ha pubblicato nuovi contenuti, ma questo non significa che l’IP se ne sia stata con le mani in mano. Il team diEntertainment ha annunciato che undiRim è in fase di, grazie a un accordo televisivo con Eric Heisserer. Secondo Variety, l’accordo televisivo ha chiesto a Heisserer di supervisionare lodella PI per laEntertainment insieme a Carmen Lewis. Il primo progetto a bordo della coppia èRim. Al momento non si sa molto dellatelevisiva, ma viene descritta come una storia di origini. Se volete sapere come è nata laispirata agli anime,Entertainment ha ascoltato le vostre richieste.