Ius scholae sì ma per anche per gli italiani

(Di martedì 20 agosto 2024) Certo che sono favorevole allo ius, anzi, sapete che vi dico? Vorrei un’interpretazione estensiva per applicarloagli. Funziona così: tu arrivi in questo paese, non importa nato dove o da chi. A quel punto devi istruirti, e ti iscrivi a scuola, lì impari a leggere, scrivere, far di conto; acquisisci i rudimenti di storia e geografia, ti erudisci sulle principali correnti artistiche, ricevi un’infarinata di economia e diritto, e magari recepisci per sommi capi i valori fondamentali del convivere civilmente. Se, concluso il ciclo di studi, hai conseguito questi obiettivi, congratulazioni, sei un cittadino con pieni diritti.