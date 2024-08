Conte alza la voce | confronto duro con la squadra dopo il ko di Verona

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di martedì 20 agosto 2024) Antoniodeluso dall’approccio del Napoli contro il. Oggidiretto con i calciatori a Castel Volturno. Notizie calcio Napoli – Antoniosi prepara a undiretto con ladel Napolila deludente sconfitta contro il, faccia a faccia con laIl Mattino rivela lo stato d’animo del tecnico: “Non è un bel lunedì, per. Non lo è perché non aveva la sfera di cristallo e mai avrebbe immaginato quanto profonde fossero le ferite delscudetto”. Il quotidiano sottolinea la fragilità mentale della: “Sono giocatori che si perdono, alla minima difficoltà. E alla prima giornata di campionato, quando il peso della classifica è inesistente”.