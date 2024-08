Sale l' attesa per il 46mo Palio dei Lumi dell' era Moderna a Pieve Santo Stefano

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 19 agosto 2024) Arezzo, 19 agosto 2024 –l'per ildei'eraStiamo ormai entrando nel clima deldei2024 , tenzone di "calcio in costume" giunta alla 46ma edizione'era. In tutto il paese già si respira un'atmosfera elettrizzante che, come ogni anno, contagia soprattutto le fasce più giovania popolazione ( e non solo). Venerdì 23 agosto alle ore 21 inizia ufficialmente il periodo "canonico" delcon la sfilata degli oltre 120 figuranti in costumi del XVI secolo, che terminerà con il sorteggio degli accoppiamenti per le due semifinali di domenica 25 Agosto con inizio alle ore 16. I quattro rioni che si sfideranno in questa quarantaseiesima sono: PONTENUOVO, PONTEVECCHIO, CENTROPAESE e RIALTO, vincitore uscentea scorsa edizione.