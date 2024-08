Il gol di Porro porta gli Spurs in vantaggio in Premier League

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di lunedì 19 agosto 2024) 2024-08-19 22:35:44 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. Pedroha segnato il primo gol del Tottenham nella stagione di2024-25,ndo inglisul neopromosso Leicester City nell’ultima partita del primo turno di partite. Il gol d’apertura è stato frutto di una combinazione tra due giocatori che si sarebbero potuti sentire penalizzati per essere stati esclusi dalle rispettive squadre per UEFA Euro 2024 a giugno: l’inglese James Maddison ha servito un cross al centro per il difensore spagnolo, che ha segnato al 29° minuto. La palla è arrivata dalla spalla died è stata meritata dagli, che avevano iniziato bene contro i vincitori del campionato la scorsa stagione.