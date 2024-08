Il calciatore approfitta del gioco fermo e urina vicino alla bandierina del corner | l’arbitro estrae il cartellino rosso – Video

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 19 agosto 2024) Espulso per averto a bordo campo: succede anche questo in Perù. Al Gran Saposoa Stadium nella regione di San Martin – durante la partita di Copa Perù tra Cantorcillo FC e Atletico Awajun – Sebastián Muñoz è stato cacciato dala gara in corso. Ildella squadra ospiti, infatti, si è messo are a bordo campo,del calcio d’angolo. Peru Kupas?nda oynanan Cantorcillo – Atletico Awajun maç? s?ras?nda, saha kenar?nda çövdüren Awajun oyuncusu Sebastián Muñoz k?rm?z? kart gördü. Bu sebeple at?lan ilk oyuncu olabilir ????pic.twitter.com/AnnalvfrDA — Yank? Büyüksezer (@yankibuyuksezer) August 19, 2024 L’accadutoNel corso del secondo tempo, ilera stato interrotto per accertarsi delle condizioni del portiere dei padroni di casa. Proprio in quel momento, il numero 10 dell’Atletico Awajun si è messo are appena fuori dal campo.