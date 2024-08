Ex vigilante semina il terrore Uccide il padre e la vicina di casa Poi si barrica e spara ai carabinieri

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 19 agosto 2024) SAN CANDIDO (Bolzano) Tre morti in una notte dinel piccolo abitato della Pusteria, 3.500 abitanti nella parte orientale della Valle quasi al confine con l’Austria. Ewald Kuehbacher, 48 anni, ex guardia di sicurezza privata, ha ucciso ilinfermo, Hermann, novantenne, e unadi, Waltraud Jud, 50, attratta dalle urla che verso la mezzanotte fra sabato e domenica venivano dall’appartamento e dall’odore di gas che sembra si propagasse da lì. Ma quando ha bussato alla porta, l’uomo le ha aperto con il fucile in mano e l’ha investita di colpi nonostante lei avesse tentato di strappargli l’arma: è morta riversa sul pianerottolo.