Crollo di Scampia il legale delle vittime | Famiglie abbandonate senza una casa

(Di lunedì 19 agosto 2024) Napoli, 19 agosto 2024 – “al loro destino, lecolpite dal disastro disono ancoraun alloggio”. È passato quasi un mese dal tragicoalla Vela Celeste – in cui tre persone persero la vita e altre 12 rimasero ferite – ma gli 800 sfollati sono ancoracertezze. E oggi, nel giorno dell’avvio del cantiere per la messa in sicurezza dello stabile, ildei familiarilancia un grido di allarme. “È vergognoso che i parenti di chi ha perso la vita nele i feriti non abbiano ancora ricevuto una indennità economica. Soldi che servono a poter ricominciare a vivere”. A parlare è l’avvocato Angelo Pisani – ex presidente della Municipalità e autore della prima denuncia dei pericoliVele – oggidi Giuseppe e Francesco Russo, familiarie sopravvissuti alnella Vela Celeste di