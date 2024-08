Si parla di ‘mondo al contrario’ Ma contrario rispetto a cosa?

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 18 agosto 2024) di Alessio Andreoli Si sente spesso l’affermazione “mondo al”. Ogni volta che ascolto questa affermazione mi chiedo: ma ala che? Perché per esserci un “” è necessario, come diceva Aristotele, che quellaesista in una forma definita e riconoscibile. A mio parere le uniche cose davvero riconoscibili e definite sono decine e decine d’anni di malgoverno, malgoverno che non accenna a migliorare, aladdirittura l’Italia sembra sprofondare sempre più nell’ingiustizia (appena annullati 4000 processi con il ddl Nordio), nell’omofobia, nel razzismo, nella malasanità, nel desolante declino delle infrastrutture, nella riduzione della libertà sia individuali (vedi inasprimento delle pene per chi protesta) che libertà di stampa e satira. Gli esempi del declino non mancano sia nell’attualità che nello storico.