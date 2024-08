Ritmo ansia e bicchieri rotti | se nella cucina di The Bear c' è un altro italiano

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di sabato 17 agosto 2024) Duccio Fabbri dirige lo spettacolare episodio Porte - Doors della terza stagione. Tra il ping pong con Ayo Edebiri, le urla di Ebon Moss-Bachrach e La Traviata, il regista spiega in esclusiva a Movieplayer.it perché Carmy è così amato: "Nonostante le apparenze, si occupa dei suoi cari". Elevazione. E poi il, la musica, il sangue e i vetri, le urla e quella perfezione, tanto ossessione quanto condanna. Ci risiamo, torna The, e torna quella che è - almeno secondo chi scrive - la miglior serie televisiva che valga davvero la pena di essere vista (e non date retta a chi dice che questa stagione è in calo!). Senza rivelare troppo, una terza stagione che prosegue l'evoluzione di Carmy Berzatto, di Sydney, di Richie e di tutti quelli che abitano ladel ristorante, appena avviato, nel cuore di Chicago. E sono poche le serie