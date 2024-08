Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di venerdì 16 agosto 2024) Nikolai Patrushev, presidente del Consiglio marittimo russo e assistente presidenziale, ha rilasciato dichiarazioni che pongono sottolae i servizi speciali occidentali per il loro presunto coinvolgimento nell'incursione delle forze armate ucraine nellarussa di. In un'intervista al quotidiano *Izvestia*, Patrushev ha affermato che "l'operazione nelladiè stata pianificata con l'aiuto dellae dei servizi speciali occidentali". Queste parole rafforzano la narrativa russa che vede l'Occidente direttamente coinvolto nel conflitto in Ucraina.Secondo Patrushev, i Paesi membri dellahanno fornito all'Ucraina non solo armi e istruttori militari, ma continuano anche a condividere informazioni di intelligence e a coordinare le azioni delle autorità ucraine.