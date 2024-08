La premier più giovane di sempre | un caso in Thailandia chi è Paetongtam Shinawatra

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 16 agosto 2024) È stata eletta inlapiùdi: si tratta della 37enne Paetongtarn, figlia dell'exThaksin, magnate delle telecomunicazioni nonché ex patron del Manchester City. È il capo di governo piùdalla fine della monarchia assoluta nel 1932 e la seconda donna a ricoprire la carica. La sua elezione, tra l'altro, segna il ritorno al potere della "dinastia" Shiawatra per la terza volta, dopo il padre Thaksin e la zia Yingluck, che ha governato dal 2011 al 2014. Entrambi i suoi predecessori furono rovesciati da colpi di stato militari a seguito di forti proteste. Dopo essere stata eletta dal parlamento, la prima ministra dovrà ora ottenere l'approvazione formale del sovrano, re Vajiralongkorn, per entrare nel pieno delle sue funzioni.