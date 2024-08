Esplosione in Salento morto il 58enne ferito | gravissima la figlia di 23 anni

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 16 agosto 2024) Èilrimastolae il fidanzato di quest’ultima, la notte tra il 14 e il 15 agosto, nell’dovuta a una fuga di gas in una casa a Porto Cesareo, in provincia di Lecce. L’uomo aveva ustioni su oltre il 60% del corpo. Resta in condizioni gravissime la ragazza, 23. Le condizioni del 24enne invece non sarebbero critiche. Giuseppe Agostinacchio era un dentista. Con suaIrene e il fidanzato di quest’ultima era stato investito dalla fiammata provocata dalla fuga di gas da una bombola. Tutti di Gravina di Puglia, in provincia di Bari, erano in vacanza in. La fuga di gas sarebbe partita da una bombola che alimentava l’impianto che è stato posto sotto sequestro e sul quale il magistrato di turno ha disposto una perizia. L'articoloinilladi 23proviene da Il Fatto Quotidiano.