Clamoroso dall’Argentina | Dybala ha detto sì all’Al-Qadsiah La Roma cerca l’intesa col club saudita|Primapagina

(Di venerdì 16 agosto 2024) 2024-08-15 22:00:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Calciomercato.com: Pauloè sempre più vicino aladdio allae al trasferimento in Arabia Saudita. Secondo quanto riferisce il collega argentino Cesar Luis Merlo, l’attaccante classe ‘93 ha deciso di accettare l’offerta di un contratto triennale a 60 milioni di euro complessivi da parte dell’Al-, la formazione che ha già ingaggiato in questa finestra di mercato l’ex capitano del Real Madrid Nacho e Pierre-Emerick Aubameyang dall’Olympique Marsiglia. Ora la palla passa allae alla formazione saudita per raggiungere un’intesa sulle cifre del trasferimento.