Brat Girl dopo le Barbie questa è l' estate delle monelle

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 16 agosto 2024) Stop con il rosa e con tutto il contorno sdolcinatobambole perfette. Il nuovo trend è trasgressivo, sfacciato. Non si tratta solo di look, ma di uno stile di vita. Un movimento che nasce dalla popstar britannica Charli XCX. Scordatevi le brave ragazze patinate e perfette stileè l’s». Tutti ne parlano, pochi hanno davvero capito chi siano queste ragazze sfacciate, irregolari, ribelli, trasgressive se per trasgressione s’intende l’attitudine a non voler essere intrappolate in una sola etichetta. Fino a poche settimane fa era una tendenza da bolla social, ma all’improvviso si è «tizzato» tutto. Profetessa e motore propulsivoragazze, in italiano traducibile con «monella», è la popstar Charli XCX, artista inglese trentaduenne, che al grido di «non conformiamoci alle aspettative» ha provocato un vero tsunami.