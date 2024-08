Woodstock | il 15 agosto 1969 ha inizio lo storico festival rock

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 15 agosto 2024) Ci sono i, i, e poi c’è. La Fiera della Musica e delle Arti si svolse a Bethel, cittadina rurale nello Stato di New York, dal 15 al 18del, attirando un numero di spettatori stimato tra i 400000 e i 500000. La manifestazione è conosciuta anche come “3 Days of Peace &Music”, ricalcando i pilastri della cultura hippie, allora all’apice della sua diffusione. Il nomederiva dall’omonima città nella contea di Ulster, nota per le sue attività artistiche. Pensato come uno show di provincia, raccolse inaspettatamente consensi e partecipazioni oltre le previsioni, trasformandosi in un evento epocale. Dalla prima edizione, ogni dieci anni il mega concerto si ripete, ospitando artisti diversi; un ricambio generazionale, che va di pari passo con la società in evoluzione.