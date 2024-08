Nudisti si cerca un’intesa | intanto emigrano

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Ino una tregua e si spingono verso la foce, sui social i consigli "Non avvicinateci alle ‘Piramidi’". Nei giorni scorsi sono state diverse le segnalazioni da parte di alcuni turisti e residenti che lamentavano la presenza di persone in costume adamitico nel tratto di spiaggia libera di Cesano, a poca distanza dalla foce. Un angolo da sempre frequentato dagli amanti della tintarella integrale e riconosciuto come ‘spiaggia naturista’, nei blog e nei siti frequentati dai. Ma quel tanto agognato riconoscimento come spiaggia naturista non c’è mai stato, nemmeno in passato, quando in più occasioni era stata avviata una richiesta all’Amministrazione comunale. I diversi controlli effettuati nelle prime settimane di agosto, hanno allarmato alcuni frequentatori, preoccupati di essere sanzionati perché trovati in spiaggia in costume adamitico.