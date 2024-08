Fotoreporter de La Stampa pestato dai rom a Torino Gli aggressori non sono di CasaPound e la notizia sparisce

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 14 agosto 2024) I parenti della bambina rom investita nel parcheggio di un ospedale, lo hanno massacrato mentre stava facendo il suo lavoro di fotografo per La: è accaduto a Maurizio Bosio, amercoledì 13 agosto. Lo hanno picchiato con una violenza inaudita, fino a fargli perdere i sensi e spaccandogli il setto nasale. Ma stavolta l’aggressione non ha fattoe non siregistrati per ora grandi attestati di solidarietà, a differenza di quella occorsa al cronista Andrea Joly dello stesso quotidiano alcune settimane fa. LEGGI ANCHE Giornalista aggredito a: condanna unanime. E la sinistra intona il coro: sciogliete(video) Poliziotti entrano nel campo rom di Mirafiori, presi a bastonate. FdI: anon è la prima volta Lo racconta lo stesso quotidiano sul proprio sito.