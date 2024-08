Sale il reddito famiglie più ricche Ocse | in Italia l’aumento maggiore

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 13 agosto 2024) I salari increscono più dell’inflazione. E’ un dato inedito, registrato nel primo trimestre dell’anno, che porta l’incremento dei redditi reali dellepro capite nel nostro Paese al primo posto in ambito. Un risultato, frutto di molteplici fattori, che spinge Giorgia Meloni, con un ampio seguito di esponenti di Fratelli d’, a sottolineare il ruolo delle politiche del suo governo come leva per il traguardo conquistato. "Finalmente – fa sapere la premier – i redditi instanno crescendo più dell’inflazione, dopo anni di perdita di potere d’acquisto delle". Non basta.