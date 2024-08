Osimhen si riaccende la pista che porta al Chelsea | l’affare con il PSG si riaprirà solo in un caso!

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di martedì 13 agosto 2024) Il futuro di Victorcontinua ad essere in bilico. Sono emersi nuovi dettagli circa il futuro del nigeriano e non. Sono giorni imntissimi per il futuro del Napoli e non. La società è molto concentrata sul mercato in entrata, ma al tempo stesso si sta occupando di alcune situazioni molto delicate. Infatti, tra queste è certamente presente quella legata a Victor. L’attaccante che hato lo Scudetto in Campania non è più felice della sua situazione, motivo per il quale starebbe cercando una nuova sistemazione. La cessione del nigeriano è ormai “scritta” da mesi, vista la clausola da ben 130 milioni di euro presente nel contratto. Tale cifra, permetterebbe ad Aurelio De Laurentiis di incassare una grossissima somma da reinvestire poi sul mercato. Le complicazioni, però, nascono proprio da qui.