La guerra di Mercedes alla contraffazione | 16 milioni di prodotti confiscati nel mondo Nessuno in Italia

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 13 agosto 2024) I “furbetti dei pezzi di ricambio” non vanno mai in vacanza. Anzi, semmai fanno gli straordinari. Rispetto al 2022, nel 2023 le falsificazioni identificate e perseguite a livello globale per il solo marchio-Benz “pizzicate” dspecifica divisione della casa con la Stella e segnalata alle autorità competenti sono cresciute del 20%. In pratica, informa il costruttore tedesco che peraltro non fornisce un dato sul possibile controvalore, lo scorso anno “le autorità hanno sequestrato più di 1,6di-Benz contraffatti in oltre 740 perquisizioni in tutto il”. Le operazioni sono state in media due al giorno. In, ha risposto-Benz al quesito del Fatto Quotidiano, non sono stati condotti sequestri né nel 2022 né nel 2023.