FC 24 Obiettivo Esports World Cup

Leggi tutta la notizia su imiglioridififa

(Di martedì 13 agosto 2024) Nuovo appuntamento con gli obiettivi di EA Sports FC 24! Scopriamo insieme come completare quello denominatoCup rilasciato durante l’evento FUTTIES. 1 –Cup Guarda la trasmissione dellaCup per almeno 15 minuti. La trasmissione sarà in diretta il 15, 16, 17 e 18 agosto 2024 alle 16:00 UTC di ogni giorno. Premi: 1x tema stadio 1x tifo 1x sfondo oggetto tifo 2 –Cup Guarda la trasmissione dellaCup per almeno 60 minuti. La trasmissione sarà in diretta il 15, 16, 17 e 18 agosto 2024 alle 16:00 UTC di ogni giorno. Premi: 1x Rare Players Pack Non scambiab. Ricordiamo che EA Sports FC 24 è disponibile in tutto il mondo dal 29 settembre su Playstation 4, Playstation 5, Xbox Series X/S, Xbox One, PC e Nintendo Switch.