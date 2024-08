Principessa Amalia dei Paesi Bassi | le guardie del corpo lanciano l’allarme

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di lunedì 12 agosto 2024) In quantoereditaria dei, laè stata sotto i riflettori globali sin dalla sua nascita. Negli ultimi anni, però, ha dovuto evitare le uscite in pubblico a causa di serie minacce alla sua vita. Secondo quanto riportato dalla stampa estera, le suedeldi recente hanno lanciato un allarme perché sono stati avvistati uomini sospetti vicino al suo appartamento. Ladovrà attendere ancora per avere un po’ di tranquillità. La sicurezza è un tema delicato per gli esponenti di tutte le case reali europee. Ma nel suo caso si tratta di una vera e propria priorità. La figlia di re Guglielmo Alessandro e della regina Maxima, infatti, è finita più volte nel mirino della criminalità organizzata olandese. Nel settembre 2022 i criminali avevano annunciato che laereditaria olandese sarebbe stata rapita.