Nuova Jeep Compass 2025 | ecco come sarà il nuovo modello

(Di lunedì 12 agosto 2024) La terza generazione delladovrebbe, arrivare a livello di vendite, entro l’estate del. Si tratterà di uncompletamentee ben più grande di oggi. L’autobasata su piattaforma STLA Medium ed avrà una lunghezza che potrebbe sfiorare, se non superare i 450 cm. Saranno tanti i nuovi modelli attesi nel marchio con una volontà di conquistare nuove fette di mercato nel Vecchio Continente. Kris Cholmondeley, UK Managing Director di, intervistato da Auto Express, ha così riferito sui propositi futuri del marchio. Partiremo proprio dallanelsappiamo lagenerazione nascerà dalpianale sovra indicato, già impiegato per le nuove Peugeot 3008 e Opel Grandland. Le immagini utilizzate nell’articolo sono dei render non ufficiali presi dal canale Behance del designer brasiliano Kleber Silva.