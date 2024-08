Inter ufficiale il rinnovo di Lautaro | firma fino al 2029

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 12 agosto 2024) “FCnazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento di contratto del giocatoreMartinez: l’attaccante classe 1997 sarà nerazzurroal 30 giugno”. Lo rende noto la società nerazzurra con una nota apparsa sul sito del club. La notizia era nell’aria da tempo, ma solo oggi è arrivata l’ufficialità. Nell’ultima stagione l’argentino ha realizzato 27 gol in 44 presenze. Con la maglia dell’ha vinto due volte lo Scudetto, due volte la Coppa Italia e tre volte la Supercoppa Italiana, mentre con la sua nazionale ha collezionato un trionfo mondiale e due successi in Copa America. “Il prolungamento del rapporto – scrive l’– è una conseguenza naturale delle sei stagioni in nerazzurro dell’attaccante argentino che ha collezionato complessivamente 282 presenze, condite da 129 reti”.