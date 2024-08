Captain America | Brave New World nella nuova clip il Presidente Ross presenta al mondo l' Adamantio

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 12 agosto 2024) Nell'ultimadiNew, ildi Harrison Ford nomina l'per la prima volta sulla Terra-616. I Marvel Studios hanno scelto di rilasciare ufficialmente un nuovo trailer di Agatha All Along solo durante l'evento D23 di questo fine settimana e, come ci si potrebbe aspettare, questo ha portato a un gran numero di filmati trapelati sui social media. Ora abbiamo una secondadiNewche mette sotto i riflettori ilThunderboltdi Harrison Ford.New, Anthony Mackie anticipa la presenza nel film "di numerosi Hulk" LaNel filmato, ilpartecipa a un summit celeste e rivela che le potenze mondiali si sono