E’ il 10 agosto giorno di San Lorenzo Dal rito dei bagni benefici alle stelle cadenti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 10 agosto 2024) Firenze, 102024 – Non soloa San. Non solo una notte magica in cui ammirare gli astri ed esprimere desideri. Uno dei riti più antichi è quello di fare settein mare durante questa giornata. C’è tempo dall’alba al tramonto. La tradizione risale ai primi del Novecento, quando dcampagne si recavano al mare per fare questia scopo terapeutico, purificatorio e propiziatorio. L’origine deldei 7in mare a SanTutto ebbe origine all’inizio del secolo scorso a Cervia, dove tempestava un’epidemia di malaria che provocò molti morti. Una notte, secondo la leggenda, Sanapparve in sogno a una donna che era gravemente malata, dicendole di andare al mare e assicurando che chiunque avesse fatto il bagno in questosarebbe gua. E così avvenne.