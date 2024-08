Chi è Raven Saunders l’atleta che gareggia con la maschera alle Olimpiadi 2024?

Leggi tutta la notizia su nonsolo.tv

(Di sabato 10 agosto 2024) Durante ledi Parigi, tra le atlete più discusse c’è stata, la pesista statunitense nota non solo per le sue prestazioni atletiche, ma anche per il particolare accessorio che indossa durante le gare: una. Ma chi èe perché ha scelto di portare questo elemento così distintivo? Chi èè nata il 15 maggio 1996 a Charleston, nella Carolina del Sud, Stati Uniti. Oggi ha 28 anni e si è affermata come una delle atlete più promettenti nel mondo del lancio del peso. Con un’altezza di 1 metro e 65 centimetri e un peso di 108 kg,ha un fisico potente e una personalità altrettanto forte. Il suo soprannome “The Hulk” è ispirato a una delle maschere che indossa spesso, e riflette la sua straordinaria forza sia fisica che mentale.