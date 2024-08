Parthenope | il teaser trailer del nuovo film di Paolo Sorrentino

Leggi tutta la notizia su universalmovies

(Di venerdì 9 agosto 2024) Piperha diffuso in queste ore ildi, ilattesodiretto da. Presentato in anteprima assoluta in occasione dell’ultima edizione del Festival di Cannes, ildel regista napoletano si è finalmente mostrato quest’oggi attraverso unintriso di sequenze emotivamente toccanti, accompagnato tra l’altro da “Era già tutto previsto“, l’indimenticabile brano cantato di Riccardo Cocciante.vedrà la luce in sala a partire dal 24 ottobre 2024, con le anteprime di mezzanotte fissate per il 19 settembre. Ricordiamo che ilsi è già assicurato la distribuzione nel Nord America attraverso la casa di distribuzione “A24”, specialista nel portare in salaindipendenti di grande qualità.