L’ordine internazionale alternativo della Cina

(Di venerdì 9 agosto 2024) Interrotto da slogan e urla mentre un gruppo di manifestanti, seduto alle sue spalle, mostra le mani macchiate di rosso. È la scena ripresa da cameraman e fotografi durante un’audizione al Congresso di Antony Blinken, accolto dalle proteste contro la devastante campagna israeliana nella Striscia di Gaza. Mentre passava in rassegna le numerose «sfide» che gli Stati Uniti stanno affrontando in tutto il mondo, Blinken è stato interrotto ripetutamente dai manifestanti, che lo hanno accusato di essere un «criminale di guerra» responsabile del genocidio contro il popolo palestinese. «La necessitàleadership globale degli Stati Uniti, ecooperazione con alleati e partner, non è mai stata così grande», ha esordito Blinken nell’intervento del 21 maggio di fronte alle commissioni Esteri e Stanziamenti.