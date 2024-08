Valditara | La nuova educazione civica nelle scuole da settembre

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 8 agosto 2024) Roma, 8 agosto 2024 – La Costituzione come stella polare, declinata nei molteplici ambiti del vivere civile di una comunità che si riconosce in una visione condivisa fondata sulla responsabilità individuale, sulla cultura del rispetto e della legalità a 360 gradi, sulla consapevolezza del valore del lavoro, dell’impresa e della proprietà privata, come espressione di libertà. È questa la chiave di lettura dellache partirà dacon le linee guida messe a punto dal ministro Giuseppee inviate ieri al Consiglio superiore dell’Istruzione. IMAGOECONOMICA Ministro, qual è il fondamento delle nuove linee guida? “La Costituzione. I valori costituzionali sono stati la nostra stella polare. E, dunque, abbiamo sottolineato innanzitutto la cultura del rispetto verso ogni persona, verso il compagno di classe, l’insegnante, le donne.