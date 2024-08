Sintayehu Vissa un record italiano nei 1500m | Mi prendo il record la finale arriverà Ludovica Cavalli | Mi assumo le mie responsabilità

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 8 agosto 2024) Due tempi che purtroppo non valgono l’accesso alla finalissima dei 1500 metri femminile, alle Olimpiadi di Parigi 2024, sulla pista dello Stade de France.stampa un 3:58.11 che non si traduce in qualcosa di più in termini di avanzamento all’ultimo atto del contest, ma si prende unche resisteva da 42 anni, 3:58.65 a Tirrenia fatto segnare nel 1982 da Gabriella Dorio. Queste le dichiarazioni dell’azzurra al sito FIDAL: “Per ora miil, poi lae ce ne saranno altre di gare. È un onore essere la prima italiana a battere questo primato dopo tanti anni, mi ripaga del duro lavoro e delle scelte che ho fatto. La gara? Bellissima! Me l’avevano detto tutti che non avevo niente da perdere e quindi ho osato, pensando sempre a rimanere vicina a chi avevo davanti.