Guai per Jacobs arriva l’espulsione | accusa pesantissima

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di giovedì 8 agosto 2024)per Marcelldel suo allenatore è ufficiale con un. Ecco cos’è successo a Parigi Un’infamante, che non tocca Marcell. Ma il suo allenatore. Tre donne in Florida hanno intentato una causa contro Reider per accuse di molestie sessuali. Marcell(Lapresse) – Ilveggente.itAl tecnico è stato ritirato il pass Olimpico, quindi non ha nessuna possibilità di entrare dentro le zone di allenamento dei giochi. Reider non solo è l’allenatore del nostro azzurro,to quindi nella finale dei cento metri olimpici, ma anche di De Grasse, che soprattutto a Tokyo, quando l’italiano ha vinto, si era giocato il primo posto. Il pass, così come si legge sul Guardian che ha riportato in esclusiva la notizia, era stato concesso a Reider da parte dei dirigenti canadesi. Nessun coinvolgimento della Federazione italiana atletica leggera.