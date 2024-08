Velasco frecciata a Sacchi | Non trattate la Egonu come Roberto Baggio

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 7 agosto 2024) L’Italia del Volley femminile vola in semifinale alle Olimpiadi dopo un’incredibile rimonta nei quarti contro il Giappone e il Ctè, ovviamente, felice di un risultato che la nostra pallavolo non aveva mai raggiunto nella storia dei Giochi. Ma non gli basta.ha dichiarato in un’intervista con Mattia Chiusano di Repubblica, “a me non me ne frega niente se è la prima volta che l’Italia arriva in semifinale. Io voglio la finale“. Una mentalità vincente che ha sempre accompagnato il nostro Ct durante tutta la sua carriera. Ora fra la sua squadra e la finale resta solo l’ostacolo Turchia, una nazionale temibile ma già sconfitta per 3 set a zero dalle Azzurre. “Ma attenzione”, ammonisce, “ogni partita ha una sua storia, e io ho già avuto esperienze di vittorie nette seguite da sconfitte”. Tiene alta la concentrazione delle sue atlete il Ct, e fa bene.